जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नगर निगम की कार्यकारिणी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1296.51 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट पास कर दिया है। इसमें 1457.20 करोड़ रुपये की कुल आय के सापेक्ष 1296.51 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है। इस तरह वित्तीय वर्ष के अंत तक करीब 160.69 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है।

बैठक में शहर के सभी 70 वार्डों में सड़क, पुलिया और नालियों की बदहाल स्थिति का मुद्दा प्रमुखता से उठा। प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख रुपये से सड़क और पुलिया की मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि इन कार्यों के टेंडर निकालकर 15 दिसंबर कार्य आदेश जारी कर दिए जाएं। जल निगम और टोरंट गैस की ओर से बिना अनुमति सड़कें खोदने पर नोटिस और जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए।

निगम के पुनरीक्षित बजट में 160.69 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना महापौर विनोद अग्रवाल के कैंप कार्यालय पर उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रारंभिक अवशेष 260.40 करोड़ रुपये और अनुमानित आय 1196.56 करोड़ रुपये है। दोनों को मिलाकर कुल आय 1457.20 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके सापेक्ष कुल व्यय 1296.51 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। बैठक में शासन से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में पांच हजार रुपये की वृद्धि के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। इससे नगर निगम पर करीब पांच करोड़ रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है।

सड़क और पुलिया मरम्मत के टेंडर निकालकर 15 दिसंबर होंगे कार्य आदेश महापौर ने कहा कि वित्तीय वर्ष के आठ महीने बीत चुके हैं और चार महीने शेष हैं। ऐसे में पुनरीक्षित बजट में जिन कार्यों के लिए धनराशि निर्धारित की गई है, उन्हें समय से पूरा कराया जाए। सभी वार्डों में सड़क, पुलिया और नालियों की स्थिति का सर्वे कराकर मरम्मत कार्य शुरू कराए जाएं। पेयजल पाइपलाइन बिछाने और नए नलकूपों की स्थापना के काम भी दिसंबर तक पूरे किए जाएं।