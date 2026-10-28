पुराने सर्किल रेट पर नहीं होने देंगे जमीन अधिग्रहण, राकेश टिकैत ने कहा- मुरादाबाद में किसानों का बड़ा मुद्दा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2013 के सर्किल रेट पर नहीं होने देंगे। जमीन की कीमत बढ़ने के साथ मुआवजा भी वर्तमान दरों के हिसाब से मिलना चाहिए। पुराने रेट पर जमीन लेना किसानों के साथ अन्याय है।

बुधवार को अगवानपुर में महापंचायत के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बात कही। टिकैत ने कहा कि मुरादाबाद में जमीन अधिग्रहण किसानों का बड़ा मुद्दा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन गन्ने का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा। बिजली को निजी क्षेत्र में देने की तैयारी भी किसानों की चिंता बढ़ा रही है।