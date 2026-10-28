पुराने सर्किल रेट पर नहीं होने देंगे जमीन अधिग्रहण, राकेश टिकैत ने कहा- मुरादाबाद में किसानों का बड़ा मुद्दा
राकेश टिकैत ने मुरादाबाद में कहा कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण 2013 के पुराने सर्किल रेट पर नहीं होने दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2013 के सर्किल रेट पर नहीं होने देंगे। जमीन की कीमत बढ़ने के साथ मुआवजा भी वर्तमान दरों के हिसाब से मिलना चाहिए। पुराने रेट पर जमीन लेना किसानों के साथ अन्याय है।
बुधवार को अगवानपुर में महापंचायत के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बात कही। टिकैत ने कहा कि मुरादाबाद में जमीन अधिग्रहण किसानों का बड़ा मुद्दा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन गन्ने का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा। बिजली को निजी क्षेत्र में देने की तैयारी भी किसानों की चिंता बढ़ा रही है।
धान खरीद में भी किसानों के बजाय बिचौलियों के हावी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे, वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। किसानों की मांगों की अनदेखी की जा रही है।