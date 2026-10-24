'हत्या नहीं, शहादत है'; मानसा में परविंदर झोटा के परिवार से मिले राकेश टिकैत, बोले- UP के युवा भी लगा रहे नशे के टीके

संवाद सहयोगी, मानसा। किसान नेता टिकैत ने कहा कि आप कहीं भी जाएं तो पंजाब की जवानी और पंजाब के लोगों के प्रति एक संदेश है कि पंजाब में खेत में भी दवाई भी सबसे अधिक डालता है और पंजाब नशे की तरफ भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ चले इस आंदोलन में लोग और सरकार इसे हत्या कहते हैं लेकिन यह शहादत है और नशे के खिलाफ यह आंदोलन रुकेगा नहीं।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नशा मुक्ति के खिलाफ परविंदर झोटा का देश में यह पहला बलिदान है। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ सख्ती की होती तो नशे का यह कैप्सूल उतर प्रदेश की जमीन पर नहीं पहुंचना था और ऐसे नशे के कारोबारी को तो सजा होनी ही चाहिए।

किसान नेता ने कहा कि यदि पंजाब को बचाना है तो मुख्यमंत्री को टाइट होना पड़ेगा और सरकार को टाइट रहना पड़ेगा। उन्होंने परविंदर झोटा के परिवार से भी मुलाकात की। यूपी के युवा भी लगा रहे नशा के इंजेक्शन किसान नेता टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के चक्कर में नहीं आना है वो तो मौत में भी बापू से सांवत्ना देने नहीं पहुंचे थे, बल्कि वे वोट तलाश करने आए थे कि उनकी सरकार बनवा दो। उनकी सरकार बन जाएगी तो देश को नशा मुक्त कर देंगे।