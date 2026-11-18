जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। किसी के मकान की दीवार पक्की है, लेकिन छत कच्ची है। किसी के आवेदन में नाम-पते का मामूली अंतर है। मगर एआइ की नजर में ये कमियां इतनी बड़ी हैं कि गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत डालने की सरकारी योजना ही अटक गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता की दोबारा जांच के लिए इस्तेमाल हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) तकनीक मुरादाबाद में लाभार्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जिले में जीरो पावर्टी योजना के तहत हुए सर्वे में 45 हजार परिवार सामने आए थे। इनमें छंटनी के बाद 25 हजार परिवार प्रधानमंत्री आवास समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए पात्र माने गए। पहले चरण में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2185 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना है। इनकी पहले जांच हो चुकी थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत दोबारा सत्यापन के लिए आवेदन एआइ टूल पर अपलोड किए गए।

अप्रैल से अब तक एआइ टूल ने जियो टैगिंग के आधार पर केवल 700 आवेदनों को ही स्वीकृति दी है। बाकी 1485 आवेदन अब भी लंबित हैं यानी आवास मिलने की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों को अभी और इंतजार करना होगा।