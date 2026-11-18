जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शहर की सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने का दावा करने वाला नगर निगम अपने ही घर को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा पा रहा है। टाउनहाल स्थित नगर निगम कार्यालय के चारों ओर ठेले और फड़ वालों का कब्जा है। हालात यह हैं कि प्रशासनिक द्वार तक रास्ता घिरा है।

अधिकारियों की गाड़ियां भी मुश्किल से अंदर पहुंच पाती हैं। नगर निगम की ओर से बनाई गई कार पार्किंग तक अतिक्रमण की चपेट में है। यहां पार्किंग की जगह कपड़ों के फड़, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें और चाट-पकौड़े के ठेले खड़े रहते हैं।

मंगलवार को साप्ताहिक बंदी के दिन भी टाउनहाल में यही स्थिति देखने को मिली। प्रवर्तन दल की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और कार्रवाई करके लौट गई। इसके कुछ ही देर बाद फिर ठेले और फड़ सज गए। नगर निगम के पास अतिक्रमण हटाने के लिए प्रवर्तन दल है। सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात हैं। संपत्ति अधिकारी भी इसी कार्यालय में बैठते हैं, लेकिन उनके कार्यालय के गेट तक चाय की दुकान लगी रहती है। नगर निगम ने जब यहां कार पार्किंग बनाई थी तो उम्मीद थी कि बाजार आने वाले लोगों और शहर के अंदर रहने वालों को वाहन खड़े करने में सुविधा मिलेगी। लेकिन पार्किंग तक पहुंचना ही चुनौती बन गया है। नगर निगम के आवंटित दुकानदार भी फुटपाथ पर सामान फैलाकर रखते हैं।