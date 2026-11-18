जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नौकरी की उम्मीद में आवेदन किया, चयन सूची में नाम भी आ गया, लेकिन नियुक्ति की बारी आइ तो निवास प्रमाण पत्र ही रास्ते का रोड़ा बन गया। आंगनबाड़ी सहायिका के 100 चयनित पद सत्यापन की उलझन में फंस गए। कहीं तहसील और नगर निगम की रिपोर्ट में अंतर था तो कहीं एक ही अभ्यर्थी का एक से अधिक स्थानों पर चयन सामने आया।

दैनिक जागरण ने इस गड़बड़ी को उजागर किया तो विभाग हरकत में आया। बताया कि दोबारा जांच के बाद 29 पद रिक्त घोषित कर दिए गए हैं, जबकि 10 पदों पर अभी भी सत्यापन का इंतजार है। नगर क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका के 265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। विभागीय जानकारी के मुताबिक इनमें 44 पद ऐसे रहे, जिनके लिए किसी ने आवेदन ही नहीं किया। 34 पदों पर आवेदन तो पहुंचे, लेकिन अभ्यर्थी पात्रता के मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस तरह 78 पद पहले ही चयन की दौड़ से बाहर हो गए। शेष 185 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयन सूची में नाम आने के बाद 85 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इनके निवास संबंधी दस्तावेजों पर तहसील और नगर निगम की रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं मिला, इसलिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए।

मगर, बाकी 100 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विभाग ने रोक लगा दी। इन मामलों में दोनों विभागों की रिपोर्ट मेल नहीं खा रही थी। कुछ अभ्यर्थियों का एक से अधिक स्थानों पर चयन भी सामने आया। मामला उलझने पर मुख्य विकास अधिकारी ने एसीएम प्रथम, सीटीओ और बीडीओ की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय समिति गठित की। नगर निगम से सभी 100 मामलों का दोबारा सत्यापन कराया गया। अब जांच के बाद जो तस्वीर सामने आई है, वह भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े करती है। 46 अभ्यर्थियों का पहले हुआ चयन दोबारा जांच में सही पाया गया। 15 पदों पर दूसरी वरीयता के अभ्यर्थियों को चयनित किया गया।