मुरादाबाद के बलिया गांव में तेंदुए के हमले में महिला की मौत, ग्रामीणों के आक्रोश के बाद PAC तैनात

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के बलिया गांव में तेंदुए के हमले में महिला विरमा देवी की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर यह आरोप लगाते हुए पथराव किया था कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाया। बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं है। स्थिति को भांपते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है। पीएसी के जवानों की सक्रियता के साथ पुलिस धार्मिक स्थलों से जागरूकता के संबंध में एलान भी कर रही है।

ग्रामीणों के आक्रोश को देख वन विभाग की टीम गांव नहीं पहुंची आगरा से एसओएस वर्ल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के दोपहर तक पहुंचने की संभावना है। बीते दिनों पांच तेंदुओं के पकड़े जाने के बाद टीम वापस लौट गई थी। मगर, घटना के बाद फिर उसे वापस बुलाया गया है।

मंगलवार को हुई थी घटना बलिया गांव की ब्रम्हो देवी मंगलवार दोपहर ढाई बजे के करीब 20 महिलाओं के साथ खेत पर चारा काटने गई थीं। सभी महिलाएं खेत में अलग-अलग स्थानों पर चारा काटने लगीं। इसी दौरान गन्ने के खेत में पहले से बैठे तेंदुए ने अचानक ब्रम्हो देवी पर हमला बोल दिया। तेंदुए ने महिला की गर्दन दबोच ली और गन्ने के खेत के भीतर खींचता हुआ ले गया।