UP Weather: पूर्वी यूपी के 8 जिलों में आज झमाझम बारिश का रेड अलर्ट, लखनऊ में भी बदलेगा मौसम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather: मानसून की रफ्तार यूपी की राजधानी लखनऊ में अगले तीन दिन के लिए कुछ ब्रेक लेने वाली है, लेकिन बादलों की आवाजाही के साथ कहीं-कहीं छिटपुट बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज यानि 19 अगस्त के लिए प्रतापगढ़, सोनभद्र और प्रयागराज समेत करीब आठ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

पूर्वी यूपी में मानसून का असर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मानसून का सर्वाधिक असर पूर्वी यूपी के जिलों में दिखेगा। कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के भी आसार हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेशभर में अगले एक सप्ताह तक पूरी तरह सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है। मध्य यूपी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में अगले छह-सात दिन बादल जमकर बरसेंगे। लखनऊ में शनिवार और रविवार को अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं।