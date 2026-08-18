देहरादून: भारी बारिश के बीच में जंगल फंसे स्टूडेंट्स, SDRF बनी देवदूत; उफनती नदी के ऊपर पाइप से किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून के यूपीईएस विश्वविद्यालय के 06 छात्र नदी के बीच फंस गए। जिन्हें एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू किया। घटना सोमवार की है।

बताया गया कि उक्त छात्र ट्रेकिंग के लिए स्वारना नदी, मिसरास पट्टी, थानो गांव, देहरादून क्षेत्र में गए थे। वापस आते समय अचानक हुई तेज बारिश के कारण स्वारना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे छात्र जंगल में ही फंस गए।