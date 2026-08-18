ठाकुरद्वारा में तेंदुए का फिर तांडव: चारा काटने गई महिला को खींचकर मार डाला, गुस्से में ग्रामीणों ने वन टीम पर किया पथराव

संवाद सहयोगी, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)। ठाकुरद्वारा के लालापुर पीपलसाना में महिला संतोष देवी के बाद मंगलवार को बलिया गांव में तेंदुए ने ब्रम्हो देवी की जान ले ली। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया जिससे अफरा-तफरी मच गई। तेंदुए के हमले में बीते 15 दिन में यह दूसरी महिला की मौत है जबकि अलग-अलग क्षेत्रों में 10 लोग मौत के मुंह से निकलकर आए हैं।

ठाकुद्वारा, कांठ, पाकबड़ा में तेंदुए घरों के बाहर, जंगल, कब्रिस्तान की दीवारों पर तक बैठे दिखाई दे रहें हैं। अब तक पांच तेंदुओं के रेस्क्यू के बाद भी इस स्थिति से दहशत कम नहीं हो रही है। ब्रम्हों की मौत से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया है।

चेतावनी दी है कि यदि तेंदुए पूरी तरह से नहीं पकड़े गए तो सभी सड़कों पर आकर आंदोलन को मजबूर होंगे। वन विभाग की टीम की ओर से पथराव को लेकर कार्रवाई के लिए कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है।

बलिया गांव की ब्रम्हो देवी मंगलवार दोपहर ढाई बजे के करीब 20 महिलाओं के साथ खेत पर चारा काटने गई थीं। सभी महिलाएं खेत में अलग-अलग स्थानों पर चारा काटने लगीं। इसी दौरान गन्ने के खेत में पहले से बैठे तेंदुए ने अचानक ब्रम्हो देवी पर हमला बोल दिया।

तेंदुए ने महिला की गर्दन दबोच ली और गन्ने के खेत के भीतर खींचता हुआ ले गया। हमले से खेत में मौजूद महिलाओं में चीख-पुकार मच गई। महिलाओं का शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान और ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके की ओर दौड़े।

ग्रामीणों ने तेंदुए को भगाने का प्रयास किया। काफी शोर मचाया गया तब तेंदुआ ब्रम्हो को छोड़कर भाग गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर ग्रामीण महिला के पास पहुंचे लेकिन, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सुरजननगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।

चौकी प्रभारी ओंकार सिंह ने पुलिस टीम के साथ ग्रामीणों को समझाकर शांत रहने की अपील की। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम पहुंची। तब आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और वन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया। अफरा-तफरी मच गई।