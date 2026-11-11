रुड़की से चल रहा था कोडीन सीरप की तस्करी का खेल, 5 माह में मुरादाबाद सप्लाई हुईं 10 हजार से ज्यादा शीशियां

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। हरिद्वार के रुड़की से कोडीन सीरप लाकर मुरादाबाद और रामपुर में बेच रहा गिरोह बीते पांच माह में एक हजार से अधिक शीशी मुरादाबाद आई है। यह सभी शीशी हरिद्वार के रुड़की से ही आई थी। मुख्य आरोपित आसिफ और नवाज की तलाश में पुलिस लगी हुई है।

इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस को पता चलेगा कि यह कोडीन सीरप कहां-कहां पर भेजे जा रहे थे। अभी तक की जांच में पता चला कि इस गिरोह से तीन ही आरोपित जुड़े हुए नहीं है। उनकी संख्या कही अधिक है। क्योंकि रामपुर में कोडीन सीरप पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी और के पास थी।

मूंढापांडे क्षेत्र के गांव सक्टूनगला निवासी नवाज ने इसी साल अप्रैल माह में भोजपुर में मेडिकल चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लिया था। मेडिकल में गांव के ही आसिफ को हिस्सेदार बनाया था, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद दोनों ने कोडीन कप सीरप की सप्लाई करनी शुरू कर दी।

जिस कमरे को दिखाकर मेडिकल का लाइसेंस लिया था वह खाली पड़ा हुआ है। दोनों कृष्णा विहार कालोनी टोल प्लाजा के पास भगवानपुर रुड़की हरिद्वार से राणा नाम के व्यक्ति से कोडीन कप सीरप लेते थे। कप सीरप हनुमान मूर्ति स्थित सिद्दीकी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मुरादाबाद तक आता था।

यहां से फहीम निवासी करूला कटघर अपनी कार में कप सीरप रखने के बाद आरोपितों के बताए हुए स्थान पर पहुंचाता था। रुड़की से सीरप की खेेफ शनिवार सुबह मुरादाबाद पहुंची। जानकारी के बाद पुलिस ने दबिश दी तो फहीम को उसकी कार के साथ पकड़ लिया था।