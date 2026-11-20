जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। देवउठानी एकादशी से जिले में विवाह सहालग शुरू हो रहा है। शुभ मुहूर्त और अनसूझ सहालग के चलते शहर में शादी समारोहों की धूम रहने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस दिन 500 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। कांठ रोड, दिल्ली रोड और रामपुर रोड समेत शहर के छोटे-बड़े करीब 500 बैंक्वेट हाल हैं, जिनमें अधिकतर की बुकिंग हो चुकी है। खाली मैदानों में भी विवाह आयोजन होंगे।

बैंक्वेट हाल संचालकों से लेकर कैटरिंग, हलवाई और बैंड-बाजा संचालकों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कहीं प्रवेश द्वार फूलों और रंगीन रोशनी से सजाए गए हैं, तो कहीं बैंड-बाजा संचालक बग्गी और ट्रालियां चमका रहे हैं।

हलवाइयों ने कारीगरों की टीमें तैयार की हैं। बाजारों में भी शादी की खरीदारी का उत्साह दिखने लगा है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या देवउठानी एकादशी कहा जाता है।

मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु चार महीने की निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही विवाह और अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। परिवारों ने कई महीने पहले बैंक्वेट हाल बुक करा लिए हैं।

अधिकांश शादियां रात में होंगी और बारातें धूमधाम से निकलेंगी। पंडित एक दिन में कई विवाह समारोहों में मांगलिक कार्य संपन्न कराएंगे।बैंक्वेट हाल संचालक देवेंद्र चावला ने बताया कि साफ-सफाई और सजावट पूरी कर ली गई है।

प्रवेश द्वार से स्टेज तक फूलों और रंगीन लाइटों से सजावट की गई है। मेहमानों के बैठने और भोजन की व्यवस्था भी दुरुस्त है। पहले दिन कई आयोजन होने की उम्मीद है।

बैंड-बाजा संचालक मुहम्मद रज्जाक के अनुसार, वाद्ययंत्रों की मरम्मत और सफाई करा ली गई है। कलाकार अभ्यास कर रहे हैं और टीम तैयार है। कैटरिंग संचालक मनोज अग्रवाल ने बताया कि मिठाइयों और पकवानों के लिए सामान जुटाया जा रहा है। मेहमानों की संख्या के अनुसार भोजन और कर्मचारियों की व्यवस्था होगी।