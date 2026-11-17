जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद सोमवार से शुरू हो रही है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत 17 नवंबर को जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटवाने और विवरण में संशोधन कराने के लिए दावे-आपत्तियां लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

16 दिसंबर तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके लिए फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा। एडीएम प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि एसएसआर के दौरान मतदाता सूची का बारीकी से परीक्षण कराया जाएगा।

ड्राफ्ट सूची में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि करने के साथ ही मतदाता अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी जांच लें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं है तो वह फार्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।

वहीं, किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज होने अथवा दो स्थानों पर नाम होने की स्थिति में फार्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरण में संशोधन और एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास बदलने की स्थिति में फार्म-8 भरा जा सकेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि ड्राफ्ट सूची का अवलोकन कर समय रहते अपनी आपत्तियां और दावे प्रस्तुत करें, ताकि चुनाव से पहले मतदाता सूची में किसी तरह की त्रुटि न रहे। अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय निर्धारित अवधि में ही आवेदन करना बेहतर होगा।

उधर, जिला निर्वाचन अधिकारी अनुनय झा ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र तथा भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के क्रम में जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों के प्रस्ताव वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदित कर दिए गए हैं।

जिले में कुल 1203 मतदान केंद्रों पर 2672 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। अनुमोदित सूची जनपद की आधिकारिक वेबसाइट moradabad.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र और मतदेय स्थल की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।