मुरादाबाद में जालसाजी: सीज ट्रक को नकली दस्तावेजों से छुड़ा ले गए बदमाश, असली मालिक पहुंचा तो हुआ खुलासा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। वन विभाग ने जिस ट्रक को सीज किया उसे फर्जी दस्तावेजों के सहारे कोई और छुड़ा ले गया। आरोप है, कि दो लोगों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ट्रक को पांच दिसंबर 2025 को विभाग से छुड़ा लिया। ट्रक लेने पहुंचने पर मालिक को इसका पता चला। सिविल लाइंस थाने में दो आरोपितों के खिलाफ जालसाजी और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

नई दिल्ली निवासी जावेद अली का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। उनके अनुसार, फरवरी 2025 में ओवरलोडिंग के कारण उनका ट्रक(एचआर-58-सी-0446) वन विभाग ने बंद कर दिया था। ट्रक को रिलीज कराने के लिए उन्होंने काफी कानूनी प्रयास किए, लेकिन कारोबार में नुकसान होने के कारण कुछ समय तक उसे छुड़ाने नहीं पहुंच सके। दिसंबर 2025 में जब वह वन विभाग पहुंचे तो पता चला कि उनका ट्रक पांच दिसंबर को ही रिलीज किया जा चुका है।