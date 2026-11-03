उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रोडवेजकर्मियों को दिवाली-छठ का तोहफा, 4800 रुपये मिलेगी प्रोत्साहन राशि
रोडवेज ने दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए 12 दिवसीय प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके ...और पढ़ें
HighLights
दीपावली और छठ पर्व पर 12 दिवसीय प्रोत्साहन योजना।
चालक-परिचालकों को 3600 किमी पर 4800 रुपये।
तकनीकी कर्मचारियों को 12 दिन काम पर 2500 रुपये।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने 12 दिवसीय प्रोत्साहन योजना लागू की है।
छह से 17 नवंबर तक नियमित और संविदा चालक-परिचालकों के साथ आउटसोर्सिंग परिचालकों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 12 दिन में 3600 किलोमीटर बस संचालन करने पर 4800 रुपये और 11 दिन में 3300 किलोमीटर संचालन पर 4400 रुपये दिए जाएंगे।
मानक से अधिक किलोमीटर संचालन पर संविदा और आउटसोर्सिंग चालक-परिचालकों को 55 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त मिलेंगे।
तकनीकी और अन्य चिन्हित कर्मचारियों को 12 दिन काम करने पर 2500 और 11 दिन पर 2100 रुपये मिलेंगे। संचालन संबंधी समस्या पर क्षेत्रीय कंट्रोल रूम 8726005894 पर संपर्क किया जा सकता है।
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