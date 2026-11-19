जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पुलिस महकमे में निरीक्षक और उपनिरीक्षकों के जिले बदल दिए गए हैं। डीआइजी अजय साहनी ने बुधवार को मुरादाबाद परिक्षेत्र के पांच जिलों में तैनात 107 निरीक्षक, 46 उप निरीक्षकों के तबादलों की सूची जारी की है।