जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद मंगलवार को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी गणित की नई तस्वीर सामने रखी है। जिले की छह विधानसभा सीटों पर कुल 22,33,296 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 5,08,554 मतदाता हैं।

यानी कुल मतदाताओं में करीब 22.77 प्रतिशत हिस्सेदारी युवाओं की है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक चार से पांच मतदाताओं में एक युवा है। यह संख्या राजनीतिक दलों के लिए नजरअंदाज करना आसान नहीं होगी। विधानसभावार आंकड़ों पर नजर डालें तो मुरादाबाद नगर में सर्वाधिक 98,571 युवा मतदाता हैं। यहां 18-19 वर्ष आयु वर्ग के 4,353 और 20-29 वर्ष के 94,218 मतदाता हैं। कुंदरकी में 93,135 युवा मतदाता हैं। खास बात यह है कि यहां कुल मतदाताओं में युवाओं की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है।

यानी प्रत्येक चार मतदाताओं में एक युवा है। कांठ में 85,269, ठाकुरद्वारा में 81,208, बिलारी में 79,494 और मुरादाबाद ग्रामीण में 70,877 युवा मतदाता हैं। आंकड़ों का एक दूसरा पहलू भी है। जिले में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के 21,394 मतदाता हैं।

यह वह वर्ग है जो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की पात्रता रखता है। वहीं, 20-29 वर्ष आयु वर्ग के 4,87,160 मतदाता हैं। दोनों आयु वर्गों को मिलाकर युवाओं का संख्या बल अधिक है। ऐसे में रोजगार, शिक्षा, महंगाई, स्थानीय विकास और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श में होंगे। राजनीतिक दलों के लिए चुनौती केवल युवाओं को अपने पक्ष में करना नहीं, बल्कि उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाना भी होगी। खासकर कुंदरकी और कांठ जैसी सीटों पर युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी को देखते हुए प्रत्याशियों की रणनीति में यह वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, किसी सीट पर युवा मतदाता अकेले चुनाव परिणाम तय करेंगे, यह कहना जल्दबाजी होगी।