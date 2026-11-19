जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेलवे के अलग-अलग मंडलों में पटरियों के अनुरक्षण, यार्ड री-माडलिंग और फ्लाईओवर लाइन की कमीशनिंग के कार्यों का असर मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा। इसके चलते तीन ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है।

ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित रहेगा, जबकि हरिद्वार-बीकानेर एक्सप्रेस दो दिन देरी से रवाना होगी। अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस को पांच दिन रास्ते में 40 मिनट नियंत्रित करके चलाया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में फ्लाईओवर लाइन की कमीशनिंग के लिए यार्ड री-माडलिंग का कार्य किया जाएगा। धुतरा स्टेशन पर 23 जनवरी से दो फरवरी 2027 तक और एमसीएल ब्लॉक केबिन पर 23 से 30 जनवरी तक अलग-अलग तिथियों में प्री-नान इंटरलाकिंग और नॉन इंटरलाकिंग का कार्य प्रस्तावित है।

इसके चलते गाड़ी संख्या 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस 23 से 26 जनवरी और 29 जनवरी को परिवर्तित मार्ग इब, झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर सिटी, अंगुल और कटक होकर संचालित होगी। वापसी में गाड़ी संख्या 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 29 जनवरी को कटक, अंगुल, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड और इब होकर चलेगी। इसी तरह उत्तर पश्चिम रेलवे के रतनगढ़-बीकानेर रेलखंड पर पटरियों के अनुरक्षण और कर्व सुधार के लिए 25 नवंबर और नौ दिसंबर को पावर एवं ट्रैफिक ब्लाक लिया जाएगा।

इसके चलते गाड़ी संख्या 14718 हरिद्वार-बीकानेर एक्सप्रेस 24 नवंबर को तीन घंटे की देरी से रात 7:25 बजे रवाना होगी। वहीं, आठ दिसंबर को यह ट्रेन ढाई घंटे की देरी से रात 6:55 बजे हरिद्वार से प्रस्थान करेगी। उधर, उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में साहनेवाल-लुधियाना रेलखंड के लुधियाना यार्ड में टीटीआर नवीनीकरण का कार्य होगा।