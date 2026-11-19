जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से चलने और यहां आने वाली 8 ट्रेनें करीब 3 महीने के लिए रद रहेंगी। इनमें अमृतसर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, फिरोजपुर और डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं।

अलग-अलग ट्रेनों का संचालन 1 और 2 दिसंबर से बंद हो जाएगा और फरवरी के अंत या मार्च 2027 की शुरुआत तक यह व्यवस्था रहेेगी। रेलवे ने सर्दियों में घने कोहरे के कारण यह फैसला लिया है। इससे रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है।

रेलवे ने ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लोको पायलट्स को भी निर्देश जारी किए हैं। 150 किलाेमीटर की गति वाली ट्रेनों को 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं।