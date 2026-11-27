जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दूसरे जनपदों में स्थानांतरण होने के बाद भी मुरादाबाद में पाकबड़ा इंस्पेक्टर के अलावा अभी तक सभी जमे हुए है। सभी दूसरे जनपदों में थानों का चार्ज पाने के लिए साठगांठ में लग गए है। पाकबड़ा थाने में तैनात इंस्पेक्टर सुनील कुमार की साठगांठ बैठी तो वह तुरंत जिला छोड़कर बिजनौर पहुंच गए। उन्हें जाते ही नगीने थाने की जिम्मेदारी मिल गई।

जिले के एक इंस्पेक्टर का रामपुर स्थानांतरण हुआ है। जबकि वह बिजनौर चाहते थे। ऐसे में अब वह अपना जिला बदलवाने में जुटे हुए है। कुछ इंस्पेक्टर मुरादाबाद चार्ज पर है तो वह अभी इंतजार में है। मुरादाबाद से इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना, शैलेंद्र सिंह, किरनपाल, सुनील कुमार, संजय कुमार समेत 23 इंस्पेक्टर का स्थानांतरण डीआइजी अजय कुमार साहनी ने 18 नवंबर को मंडल के अन्य जनपदों में किया था। जैसे ही स्थानांतरण सूची जारी हुई तो इन इंस्पेक्टर चार्ज पाने के लिए साठगांठ बैठानी शुरू कर दी। सबसे पहले पाकबड़ा में रहे इंस्पेक्टर सुनील कुमार को बिजनौर से चार्ज के लिए हरी झंडी मिली तो वह तुरंत रिलीज कर दिए गए।

जैसे ही उन्होंने बिजनौर में आमद कराई तो उन्हें नगीना थाने की कमान मिल गई। इसके अलावा अन्य इंस्पेक्टर अभी तक जमे हुए है। वहीं मुरादाबाद को भी 25 इंस्पेक्टर मिले है, लेकिन अभी तक किसी ने भी जिले में आकर आमद नहीं कराई है।