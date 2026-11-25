संवाद सूत्र, भगतपुर (मुरादाबाद)। पत्नी के हाथ से फिसली दो लाख रुपये की हीरे की अंगूठी सिर्फ एक जेवर नहीं, बल्कि दंपती की सगाई की अनमोल निशानी थी। जिम कार्बेट पार्क की सैर पर निकले कपड़ा कारोबारी शिवम कत्याल को जब पता चला कि पत्नी की अंगुली से इंगेजमेंट रिंग कहीं गिर गई है तो परिवार की खुशी चिंता में बदल गई।

तीन दिन तक अंगूठी मिलने की उम्मीद लगाए रहे दंपती ने मंगलवार को भगतपुर पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने भी इसे महज खोया हुआ सामान समझकर नजरअंदाज नहीं किया। पांच पुलिसकर्मियों ने 25 से 30 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और महज साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद अंगूठी खोज निकाली। अनमोल निशानी वापस मिली तो दंपती के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पुलिस के अनुसार, शिवम कत्याल 21 नवंबर को परिवार के साथ निजी वाहन से जिम कार्बेट पार्क जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे वह भगतपुर क्षेत्र के दौलपुरी चौराहे पर रुके। यहां पत्नी और बच्चों ने वाहन से उतरकर एक दुकान से सामान खरीदा और रवाना हो गया।

रामनगर पहुंचने पर पत्नी ने बताया कि उनके हाथ से इंगेजमेंट रिंग कहीं गिर गई है। यह सुनकर शिवम अवाक रह गए। करीब दो लाख रुपये कीमत की यह अंगूठी उन्होंने पत्नी को सगाई के समय पहनाई थी। लिहाजा, इसकी कीमत से कहीं अधिक भावनात्मक महत्व था।

मंगलवार को शिवम भगतपुर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई। थाना प्रभारी सुमित राठी ने दो टीमें गठित कीं। उपनिरीक्षकों सहित पांच पुलिसकर्मी दौलपुरी चौराहे पहुंचे और वहां लगे करीब 25 से 30 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।