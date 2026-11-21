जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। खेती के साथ तालाब भी किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन रहे हैं। मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। जिले में 850 पट्टे के तालाबों में 565.570 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मछली उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा 80 से 90 निजी तालाबों में भी मत्स्य पालन हो रहा है।

एक हजार से अधिक किसान और युवा इस कारोबार से जुड़े हैं। रोहू समेत विभिन्न प्रजातियों की मछलियां स्थानीय बाजार समेत दिल्ली की गाजीपुर और काशीपुर मंडी तक भेजी जा रही हैं। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि में युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिले में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मोती संवर्धन योजना और एरेशन सिस्टम लगाने जैसी योजनाएं संचालित हैं।