यूपी में बिजली संविदाकर्मियों की बल्ले-बल्ले! 60 वर्ष की आयु तक कर सकेंगे नौकरी, 310 कर्मियों की वापसी तय

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजली विभाग में 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवामुक्त किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। अब इन कर्मचारियों को दोबारा नौकरी करने का मौका मिल सकेगा। इसके तहत कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। लंबे समय से कर्मचारी इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे थे।

मुरादाबाद, संभल और रामपुर जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान करीब 310 आउटसोर्स कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया है।

इसमें संभल के 88, रामपुर के 93 के अलावा 100 से अधिक मुरादाबाद के कर्मचारी शामिल है। बिजली विभाग के अधिकारियों को शासनादेश मिल चुका है। अब इनकी दोबारा तैनाती की जाएगी।

बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की अहम भूमिका है। मुरादाबाद, संभल और रामपुर जिलों में विभाग के अंतर्गत करीब 2,500 आउटसोर्स कर्मचारी हैं।

अब तक 55 वर्ष की आयु पूरी होते ही कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया जाता था। विभाग की ओर से इसके पीछे अधिक उम्र से काम के दौरान हादसे की आशंका वजह बताया जाता था।

कर्मचारियों का कहना था कि लंबे समय तक विभाग में सेवाएं देने के बाद 55 वर्ष की आयु में नौकरी छिन जाने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता था।

यह वह उम्र होती है, जब परिवार की जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए नियमित आमदनी की जरूरत अधिक होती है। कर्मचारी लगातार आयु सीमा बढ़ाने और दोबारा नौकरी का अवसर देने की मांग उठा रहे थे।