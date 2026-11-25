जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में शिकायतों के घोटाले का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको यह बात चौकाने वाली जरूर लग रही होगी मगर, यह सच है। वृद्धावस्था पेंशन की उम्मीद लेकर बुजुर्ग जिलाधिकारी की जनसुनवाई में पहुंचते रहे, लेकिन उनकी शिकायतों का रिकार्ड ही अधूरा मिला।

किसी की तीन महीने से पेंशन बंद थी तो कोई जरूरी प्रपत्रों की कमी के कारण योजना का लाभ पाने के लिए भटक रहा था। दो महीने के जनसुनवाई रजिस्टर की जांच में पेंशन से जुड़े महज 18 आवेदन दर्ज मिले।

बाकी शिकायतों का हिसाब विभाग के पास नहीं था। जिलाधिकारी अनुनय झा ने इस लापरवाही पर समाज कल्याण पर्यवेक्षक पंकज कुमार, वरिष्ठ सहायक श्याम सुंदर और शरद गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीनों से सात दिन के भीतर अलग-अलग स्पष्टीकरण मांगा गया है। 20 नवंबर को पिछले दो महीने के अभिलेखों और शिकायत रजिस्टर की जांच की गई थी। इसमें दर्ज आवेदनों का विवरण और उन पर हुई कार्रवाई का ब्योरा भी अधूरा मिला।

जनसुनवाई में रोजाना 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने और समस्याओं का समाधान कराने को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने तीनों कर्मचारियों की अलग-अलग दिन ड्यूटी लगाई थी।

कर्मचारियों की जिम्मेदारी आवेदन लेकर आगे बढ़ा देने तक सीमित नहीं थी। हर आवेदन को रजिस्टर में दर्ज करने, पेंशन की जरूरी प्रक्रिया पूरी कराने और स्वीकृति मिलने तक निगरानी करने के साथ बुजुर्गों से संपर्क कर खाते में पेंशन पहुंचने की पुष्टि भी करनी थी।

कई मामलों में आवेदन के निस्तारण और पेंशन मिलने की पुष्टि नहीं की गई। डीएम ने इसे खेदजनक और आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि वृद्ध और असहाय लोगों से जुड़े मामलों में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सात दिन में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी को सप्ताह में कम से कम दो बार शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करने और लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

किसी की पेंशन बंद, कोई महीनों से लगा रहा विभाग के चक्कर कुंदरकी के मलकपुर गांव निवासी कुलसुम की तीन महीने से पेंशन बंद है। उनका कहना है कि वह दो बार समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगा चुकी हैं। हर बार उनकी बात सुनकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन खाते में पेंशन आनी शुरू नहीं हुई। तीन महीने से वह इंतजार कर रही हैं। मुरादाबाद विकास खंड के शाहपुर मुस्तकम गांव निवासी मुन्ने अली की पेंशन कई महीने तक प्रपत्रों की कमी के कारण अटकी रही। वह शिकायत दर्ज कराने समाज कल्याण कार्यालय पहुंचे। इसके बाद सचिव से मुलाकात की तो उनकी समस्या का समाधान हो सका।