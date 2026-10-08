मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना: मुरादाबाद में बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 15 दिन में भेजा जाएगा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कांठ रोड पर एमडीए काजीपुरा, महलकपुर-निजामपुर, सलेमपुर और अगवानपुर के रकबे में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण के तहत नई आवासीय योजना बनाएगा। आसपास करीब 500 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। इसमें से 100 हेक्टेयर में आवासीय योजना एमडीए लाएगा। अगले 15 दिन में सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेजने की तैयारी है।

सर्वे में जमीन की स्थिति, सर्किल रेट और बड़ी जोत वाली जमीन की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा। एमडीए छोटे-छोटे होल्डिंग एरिया वाली जमीन के बजाय बड़ी जोत वाली जमीन को प्राथमिकता देगा। योजना में आवासीय भूखंडों के साथ अस्पताल, शिक्षण संस्थान, खेल सुविधाएं और व्यावसायिक भूखंड भी प्रस्तावित होंगे।

प्रस्तावित योजना कांठ रोड से काजीपुरा की ओर होगी जो गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर होगी। इसे रिंग रोड से जोड़ने के लिए सड़काें का अलग से मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। वर्तमान में योजना क्षेत्र को रिंग रोड से जोड़ने के लिए कोई लिंक रोड नहीं है।

10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस के लिए बनेंगे आवास मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में 10 प्रतिशत आवास ईडब्ल्यूएस के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा 112 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर और व्यवसायिक, शिक्षण संस्थान, अस्पताल के लिए बड़े भूखंड निकाले जाएंगे। इसमें ग्रुप हाउसिंग नहीं बनाए जाएंगे। कारण, ग्रुप हाउसिंग के कई अपार्टमेंट ढक्का व नया मुरादाबाद में कई अपार्टमेंट में आवास नहीं बिक रहे हैं।