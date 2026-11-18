जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए दिल्ली रोड के जीरो प्वाइंट से शुरू होकर शिवालिक योजना होते हुए रिंग रोड तक प्रस्तावित इस मार्ग की डिजाइन फाइनल हो गई है। करीब 120 करोड़ रुपये में यह सिक्स लेन मार्ग मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बनवाएगा।

आधुनिक डिजाइन के साथ बनने वाला यह मार्ग शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ दिल्ली रोड और कांठ रोड के बीच आवागमन का नया विकल्प उपलब्ध कराएगा। एमडीए की शिवालिक, नया मुरादाबाद, आवास विकास परिषद को भी जोड़ेगा।

यह रिंग रोड से सीधे दिल्ली रोड के जीरो प्वाइंट से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यह 60 मीटर रोड गागन नदी हर्बल पार्क के पास मंजूर हो चुके पुल से होते हुए सिकंदरपुर-खदाना गांव को भी जोड़ेगा। 60 मीटर रोड को आइआरसी स्टैंडर्ड के नियमों के तहत बनाएंगे। इस सड़क के केंद्र में आठ मीटर का ग्रीन बेल्ट होगी। 12.7 मीटर के ग्रीन बेल्ट के दोनों ओर तीन लेन बनाए जाएंगे। चार मीटर का डिवाइडर भी रहेगा, जिस पर प्रकाश व्यवस्था होगी। नौ मीटर की सर्विस लेन भी होगी। टेंडर एक महीने के भीतर हो जाएगा। दिल्ली रोड के जीरो प्वाइंट से रिंग रोड तक करीब 3.50 किमी लंबा यह मार्ग होगा।

दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था होगी। सड़क को इस तरह विकसित करने की योजना है कि भविष्य में बढ़ने वाले यातायात के दबाव को भी आसानी से संभाला जा सके। इसके बनने से दिल्ली रोड से रिंग रोड तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही शहर के अंदरूनी हिस्सों से गुजरने वाले वाहनों का दबाव भी कम करने में मदद मिलेगी। एमडीए ने परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था करने पर भी काम किया है। किसानों से भूमि खरीदने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।