मुरादाबाद : साथ बैठकर पी शराब, फिर किसान की गोली मारकर हत्या; दोस्त समेत चार पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डिलारी के गोविंदपुर गांव में मंगलवार की रात करीब साढे़ आठ बजे किसान कुलदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुलदीप की पत्नी प्राची ने कुलदीप के ही दोस्त योगेश उर्फ चुन्नू और प्रदीप, प्रदीप के भाई भूपेंद्र और भूपेंद्र के बेटे शैलेंद्र पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित भाग गए। घटना से कुछ समय पहले ही हत्यारोपित और कुलदीप साथ शराब पीने के बाद घर लौटे थे। पुलिस ने हत्यारोपितों की तलाश में जुटी है।

डिलारी क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी कुलदीप सिंह अपने छोटे भाई राजेंद्र सिंह के साथ खेतीबाड़ी करते थे। कुलदीप के एक भाई फौज में हैं और उनकी तैनाती असम में है। कुलदीप की पत्नी प्राची ने पुलिस को बताया कि योगेश और प्रदीप उसके पति को रोज शराब पिलाने के लिए जाते थे। सोमवार की शाम भी यह लोग अपने साथ ले गए थे।

कुलदीप के पेट में मारी गोली शराब पीने के बाद घर लौट आए थे। किसी बात को लेकर प्रदीप से कुलदीप का विवाद हो गया था। इसके बाद प्रदीप अपने साथ अपने भाई भूपेंद्र, भूपेंद्र के बेटे शैलेंद्र और योगेश को लेकर कुलदीप के घर आ गया। शोर शराबा सुनकर कुलदीप घर से बाहर आए तो आरोपितों ने उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसी दौरान शैलेंद्र ने तमंंचे से कुलदीप के पेट में गोली मार दी।