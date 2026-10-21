आगरा के रामलीला मैदान में दहन से पहले रावण के पुतले में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा किला स्थित रामलीला मैदान में दशहरा की शाम दहन से पहले रावण के पुतले के एक हिस्से में आग लग गई। लपटें उठती देख रामलीला आयोजन समिति के सदस्यों और व्यवस्था में जुटे प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई।सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची।