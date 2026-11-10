मुरादाबाद में कार से आए छह दबंगों ने घर में घुसकर परिवार को पीटा, जानलेवा हमले में तब्दील हुई पुरानी रंजिश

संवाद सूत्र, भगतपुर (मुरादाबाद)। गांव के दो गुटों में मंदिर पर भंडारे को लेकर हुई पुरानी कहासुनी सोमवार शाम जानलेवा हमले में बदल गई। कार सवार छह दबंग तमंचे और लाठी-डंडे लेकर एक परिवार के घर में घुस गए। आरोपितों ने पिता-पुत्र सहित पूरे परिवार पर जमकर लाठी-डंडे बरसाए और तमंचों से फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोली लगने से परिवार के लोग बाल-बाल बच गए।

घटना ग्राम कुकरझुंडी की है। नितिन कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह अपने पिता धर्मवीर सिंह और मां सुमन देवी के साथ घर पर था। शाम के समय कार सवार छह लोग तमंचे और लाठी-डंडे लेकर पहुंचे। कार से उतरते ही सभी घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी।

आरोप है कि कुछ हमलावरों ने तमंचों से फायरिंग की, जबकि अन्य ने लाठी-डंडों से हमला किया। हमले में सुमन देवी और धर्मवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आईं। वारदात के बाद हमलावर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। नितिन ने बताया कि कुछ माह पहले दोनों पक्षों में मंदिर पर भंडारे को लेकर झगड़ा हुआ था।