मुरादाबाद में पेंट्री स्टाफ ने पैसे लेकर 16 यात्रियों को ट्रेन में बैठाया, जांच में बिना टिकट मिले

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ट्रेनों में खानपान की व्यवस्था संभालने वाले पेंट्री कार के कर्मचारी ही यात्रियों को अनधिकृत रूप से उसमें बैठाने के आरोपों में घिर गए हैं। छठ पूजा की भीड़ के बीच सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार में 16 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए चेकिंग स्टाफ ने पकड़ा।

यात्रियों ने आरपीएफ को दिए बयान में आरोप लगाया कि पेंट्री कार के कर्मचारियों ने रुपये लेकर उन्हें प्रतिबंधित कोच में बैठाया था। ऐसे में सवाल है कि यात्रियों को पेंट्री कार में बैठाने के बदले रुपये लेने वाले कर्मचारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?