अंगनबाड़ी भर्ती घोटाला: अब अफसरों में छिड़ी जंग, DPO के खिलाफ CDPO ने खोला मोर्चा; 'रबर स्टांप' बनाने का आरोप

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका चयन में अनियमितताओं को लेकर विभाग के भीतर ही आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कार्रवाई की रिपोर्ट में सीडीपीओ की जवाबदेही तय हो जाने के बाद अब बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) शैलेंद्र राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

तीन सीडीपीओ ने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजकर भर्ती की पूरी प्रक्रिया डीपीओ और उनकी टीम के स्तर से संचालित किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि चयन में उनकी भूमिका रबर स्टांप से ज्यादा नहीं रही।

शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी को दिए पत्र में सीडीपीओ ने सवाल उठाया है कि जब उन्हें चयन प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं दी गई तो अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा रहा है? उनका कहना है कि विज्ञप्ति कब प्रकाशित हुई, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद मेरिट सूची कब तैयार हुई और अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किसने किया, इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं दी गई। चयन समिति की बैठकों में भी नहीं बुलाया गया।