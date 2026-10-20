खुशखबरी: आंगनबाड़ी में 367 पदों पर बंपर भर्ती शुरू; बिना परीक्षा होगा चयन, 28 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आंगनबाड़ी में नौकरी का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। करीब 10 महीने बाद जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने कुल 367 पदों के लिए आनलाइन आवेदन मांगे हैं।

इनमें कार्यकर्ता के 51 और सहायिका के 316 पद शामिल हैं। नियुक्ति के लिए आनलाइन आवेदन खुले हैं। इच्छुक महिलाएं 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकती हैं। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। मुरादाबाद शहर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के आठ और सहायिका के 97 पद हैं। डींगरपुर में आंगनबाड़ी के 17 और सहायिका के 37, बिलारी में 12 आंगनबाड़ी और 74 सहायिका के पद रिक्त हैं।

छजलैट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कोई पद नहीं है, जबकि सहायिका के नौ पद हैं। मूंढापांडे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पांच और सहायिका के 32, भगतपुर टांडा में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 20 सहायिका के पद हैं वहीं, डिलारी में पांच आंगनबाड़ी और 14 सहायिका तथा ठाकुरद्वारा में तीन आंगनबाड़ी और आठ सहायिका के पदों पर भर्ती होनी है। मुरादाबाद ब्लाक में आंगनबाड़ी का कोई पद नहीं है, जबकि सहायिका के 25 पद रिक्त हैं। इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की आयु एक जुलाई 2026 को 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने वाली महिला संबंधित ग्राम सभा अथवा शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की निवासी होनी चाहिए।