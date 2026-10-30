मुरादाबाद : 173 करोड़ के फर्जी कारोबार पर 31.36 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी, छह फर्मों पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जीएसटी चोरी के लिए बोगस फर्मों के जरिये फर्जी बिलिंग और बिना वास्तविक माल की आपूर्ति दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल करने का मामला सामने आया है।

राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) ने मुरादाबाद और गाजियाबाद की छह फर्मों की जांच में कुल 173 करोड़ रुपये के कारोबार पर 31.36 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 गाजियाबाद, सीजीएसटी कमिश्नर मेरठ और देहरादून को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। इसके बाद गाजियाबाद में भी छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई है।