सरकारी नौकरियों को लेकर यूपी सरकार ने बदले नियम, अब हिंसक संगठनों से जुड़े अभ्यर्थी होंगे अयोग्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब हिंसक तरीकों से मौजूदा व्यवस्था बदलने के घोषित उद्देश्य वाले संगठनों से जुड़े अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अयोग्य माना जाएगा।

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने बुधवार को इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। ये नियम सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों पर लागू होंगे। आदेश के अनुसार, किसी की राजनीतिक विचारधारा सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता का आधार नहीं होगी। हालांकि, ऐसे संगठनों से जुड़े अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे, जिनका घोषित उद्देश्य हिंसक तरीकों से मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करना है। अधिकारी कर सकते हैं विचार यदि किसी अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद चरित्र सत्यापन की तारीख से पहले के तीन वर्षों में हिंसक गतिविधियों या मौजूदा व्यवस्था को हिंसा के जरिए बदलने से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, तो यह माना जा सकता है कि वह अब भी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय है। हालांकि, इस अवधि में उसके आचरण और सोच में सकारात्मक बदलाव के दस्तावेजी साक्ष्य मिलने पर संबंधित अधिकारी विचार कर सकते हैं।

पहले से कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को दोबारा चरित्र सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, उनके पूर्व मूल विभागों से आवश्यक सेवा अभिलेख मंगाए जा सकेंगे। भर्ती में सत्यापन को लेकर नए नियमों पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है।