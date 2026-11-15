LA Olympics 2028: ओलिंपिक में एंट्री के लिए बदल गए नियम, अब सिर्फ रिकॉर्ड बनाने से नहीं चलेगा काम; समझें नया फॉर्मूला

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अब खिलाड़ियों को सिर्फ निर्धारित प्रवेश मानक पूरा करने से काम नहीं चलेगा। लास एंजिलिस ओलिंपिक 2028 में एथलेटिक्स खिलाड़ियों के चयन का फार्मूला बदल दिया गया है। नए नियम के तहत 40 प्रतिशत खिलाड़ियों का चयन प्रवेश मानक और 60 प्रतिशत का विश्व रैंकिंग के आधार पर होगा।

यानी अब खिलाड़ियों के बीच मैदान पर प्रदर्शन के साथ विश्व रैंकिंग में जगह बनाने की भी प्रतिस्पर्धा होगी। मुरादाबाद के करीब 400 एथलीटों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। जिले से हर साल लगभग 65 खिलाड़ी राष्ट्रीय और 200 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं।

ऐसे में ओलिंपिक तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को केवल जिला और प्रदेश स्तर पर अच्छे प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहना होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी और विश्व रैंकिंग में अंक जुटाने की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। एक बार मानक पूरा करने से नहीं मिलेगी जगह नई चयन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि निर्धारित प्रवेश मानक हासिल करना ओलिंपिक में जगह की गारंटी नहीं होगा। यदि किसी स्पर्धा में निर्धारित कोटे से अधिक खिलाड़ी प्रवेश मानक पूरा कर लेते हैं तो उनमें से क्वालिफिकेशन अवधि के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ही जगह मिलेगी।

स्पर्धाओं के अनुसार अलग समयसीमा मैराथन के लिए एक नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2028 तक का प्रदर्शन मान्य होगा। 19 मार्च 2028 की रोड टू एलए रैंकिंग के आधार पर हर देश के अधिकतम तीन खिलाड़ियों समेत शीर्ष 56 धावक क्वालिफाई माने जाएंगे। शेष 15 स्थान दोहरे चयन मानक से भरे जाएंगे।

10 हजार मीटर, संयुक्त स्पर्धाओं, रेस वाक और रिले के लिए 19 दिसंबर 2026 से 18 जून 2028 तक का प्रदर्शन आधार बनेगा। अन्य ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में 19 जून 2027 से 18 जून 2028 तक के प्रदर्शन को देखा जाएगा।