कुंदरकी में मानसिक रूप से अस्वस्थ बेघर महिला को 3 महिलाओं ने बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, कुंदरकी (मुरादाबाद)। कुंदरकी के मुख्य प्रवेश द्वार पर बुधवार रात ऐसा नजारा सामने आया, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला पर तीन महिलाओं ने हमला बोल दिया। बाल पकड़कर घसीटा, बेरहमी से पीटा और फिर जमीन पर गिराकर हाथापाई की। घटना का दो दिन पुरानी व 45 सेकेंड का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। (दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है)।

प्रसारित वीडियो में एक महिला बस स्टैंड की ओर से आते हुए मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटती और पीटती दिखाई दे रही है। इसके बाद दो अन्य महिलाएं भी पहुंच जाती हैं और उसे जमीन पर गिराकर मारपीट करने लगती हैं।

मुरादाबाद में महिला को पीटा https://t.co/SPKMDlLRko — anshul saxena (@rudrasaxena) November 6, 2026 महिला के साथ हो रही मारपीट देखकर आसपास के दुकानदारों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया और किसी तरह महिला को बचाया। बताया जा रहा है कि घटना बुधवार रात नौ बजे के बाद की है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि, खबर लिखे जाने तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली थी।