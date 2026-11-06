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'अंकल नमकीन ले लो...' बच्ची की मासूम पुकार पर थम गए सीएम योगी के कदम, मंच से दी मुरादाबाद के स्वदेशी उत्पाद को पहचान

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Published: Fri, 06 Nov 2026 01:46 PM (IST)

लखनऊ प्रदर्शनी में मुरादाबाद की कक्षा एक की छात्रा वाची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान खींचा, जब उन्होंने अपने ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदर्शनी में मुरादाबाद की कक्षा एक की छात्रा नन्हीं वाची ने अपनी मासूमियत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकर्षित कर लिया।

अमित कुमार सक्सेना के होम मेड मूंग दाल नमकीन स्टॉल पर पहुंची वाची की पुकार पर मुख्यमंत्री रुक गए और नमकीन का पैकेट लिया।

उन्होंने परिवार के स्वदेशी उद्यम की सराहना करते हुए बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर जोर दिया। वाची और उसकी छोटी बहन आची को मंच पर बुलाकर दुलार भी किया। संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने भी उत्साह बढ़ाया।

मुख्यमंत्री द्वारा खुले मंच से मुरादाबाद के इस छोटे उद्यम की तारीफ किए जाने से स्थानीय कारोबारियों में खुशी है। इस प्रसंग को प्रमुखता देने वाले दैनिक जागरण के प्रयास की भी सराहना हो रही है।

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