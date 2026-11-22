जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कार्तिक मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मुरादाबाद मंडल के गढ़मुक्तेश्वर, कंकाठेर, राजघाट नरौरा और बालावाली स्टेशनों पर कई ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है। इसके अलावा मुरादाबाद-गाजियाबाद और हरिद्वार-दिल्ली शाहदरा के बीच मेला स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें चलाई जाएंगी।

मंडल रेल प्रबंधक विनिता श्रीवास्तव के निर्देशन में की गई व्यवस्थाओं के तहत हरिद्वार, योगनगरी ऋषिकेश और ऋषिकेश समेत सात प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट चेकिंग और टिकट बुकिंग स्टाफ के साथ रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त आरक्षित व अनारक्षित टिकट काउंटर, एटीवीएम, हेल्प डेस्क और मेडिकल सहायता बूथ भी बनाए गए हैं।

बालावाली स्टेशन पर 23 से 25 नवंबर तक तीन जोड़ी ट्रेनों को ठहराव मिलेगा गढ़मुक्तेश्वर और कंकाठेर स्टेशनों पर 22 से 25 नवंबर तक ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है। राजघाट नरौरा स्टेशन पर 24 नवंबर को ट्रेन संख्या 14313 और 25 नवंबर को 14320 रुकेगी। वहीं, बालावाली स्टेशन पर 23 से 25 नवंबर तक तीन जोड़ी ट्रेनों को ठहराव मिलेगा।