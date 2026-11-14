यात्रियों की बल्ले-बल्ले! इन 30 ट्रेनों का 'सुपरफास्ट' दर्जा छिनने से सस्ता हुआ सफर, अब जेब पर कम पड़ेगा बोझ

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सुपरफास्ट का दर्जा हटने के बाद भी ट्रेनों की रफ्तार कम नहीं होगी, बल्कि यात्रियों को किराये में राहत मिलेगी। मुरादाबाद रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 30 ट्रेनें सुपरफास्ट श्रेणी से बाहर हो गई हैं। इनके स्थान पर अब यात्रियों को सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन के किराये में सफर करने की सुविधा मिलेगी।

अभी तक यात्री सुपरफास्ट का सरचार्ज देकर एक्सप्रेस जैसी यात्रा करने को मजबूर थे। अब सुपरफास्ट सरचार्ज नहीं लगेगा लेकिन, मूल किराया वही रहेगा। श्रेणी के अनुसार यात्रियों को 15 से 75 रुपये तक की बचत होगी। नए साल से इन ट्रेनों के नंबर भी बदल जाएंगे। दरअसल, बाद में जनप्रतिनिधियों की मांग पर अलग-अलग स्टेशनों पर ठहराव बढ़ते गए। इससे ट्रेन का कुल यात्रा समय बढ़ा और औसत गति प्रभावित हुई। जिससे औसत गति निर्धारित मानक से नीचे आ गई थी

रेलवे के नियमों के अनुसार ब्राडगेज (बड़ी रेल लाइन) पर सुपरफास्ट श्रेणी में बने रहने के लिए ट्रेन की औसत गति कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 30 ट्रेनें इस मानक को पूरा नहीं कर पा रही थीं। इन ट्रेनों को जिस समय सुपरफास्ट के रूप में शुरू किया गया था, उस समय इनके ठहराव कम थे। अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होने के बावजूद अधिक ठहराव के कारण औसत गति कम हो सकती है। इसलिए श्रेणी बदलने का मतलब यह नहीं है कि ट्रेन की अधिकतम रफ्तार घटा दी जाएगी या यात्रा में समय बढ़ जाएगा।