जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विदेशी कारोबार से जुड़ी फर्मों के लिए नवंबर का आखिरी दिन अहम होने जा रहा है। जिले में पीतल और हस्तशिल्प का कारोबार विदेशों तक फैला है। ऐसे में विदेश स्थित अपनी संबंधित कंपनियों के साथ लेनदेन करने वाली फर्मों को 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

इसके अलावा अक्टूबर में मकान या संपत्ति की खरीद, किराये, ठेकेदार और पेशेवर सेवाओं के कुछ निर्धारित भुगतानों पर टीडीएस काटने वाले लोगों को भी फार्म 141 के जरिये चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना होगा। वहीं, 21 नवंबर तक आडिट वाली फर्मों का रिटर्न दाखिल नहीं कर पाने वालों के सामने अब विलंबित रिटर्न भरने का विकल्प है। सीए अमन शुक्ला के अनुसार जिले में एक करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली 25 हजार से ज्यादा व्यापारिक फर्में हैं।

अगर फर्में 30 नवंबर की तारीख चूकी तो ब्याज और जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग ने इस बार नए आयकर कानून के तहत टीडीएस की रिपोर्टिंग के लिए फार्म 141 शुरू किया है। पहले संपत्ति की खरीद, किराये और कुछ अन्य भुगतानों के लिए अलग-अलग फार्म भरने पड़ते थे। अब निर्धारित श्रेणियों के लेनदेन की जानकारी एक ही फार्म से दी जा सकेगी। अक्टूबर में टीडीएस काटने वालों को 30 नवंबर तक इसकी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

30 नवंबर की तारीख चूकी तो लगेगा ब्याज और जुर्माना ट्रांसफर प्राइसिंग के दायरे वाली फर्मों के लिए 30 नवंबर तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। समयसीमा चूकने पर सामान्य बिलेटेड रिटर्न का विकल्प नहीं मिलेगा। ऐसे में फर्म को आयकर विशेषज्ञ से आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित कर देनदारी की जानकारी लेनी होगी। देरी पर लागू ब्याज और जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। 21 नवंबर की तारीख चूकने वालों को राहत आडिट वाली फर्मों के लिए रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी हुई तारीख 21 नवंबर को समाप्त हो चुकी है। ऐसे पात्र करदाता 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। पांच लाख रुपये तक की कुल आय पर एक हजार और इससे अधिक आय पर पांच हजार रुपये तक विलंब शुल्क लग सकता है।