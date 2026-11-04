युवाओं में तेजी से बढ़ रहा फैटी लिवर और पेट का कैंसर, दिखने लगें ये 4 लक्षण तो तुरंत हो जाएं सावधान!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बदलती जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें और शारीरिक गतिविधियों की कमी का असर युवाओं की सेहत पर भी दिखाई दे रहा है। कम उम्र में फैटी लिवर, पाचन संबंधी परेशानी और मोटापे के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं हेपेटाइटिस और पेट के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी चिंता का विषय हैं।

अक्सर लोग पेट दर्द, अपच, भूख न लगने और लगातार थकान जैसे लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। समय पर पहचान और उपचार से कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में हुए 'हेलो डाक्टर' में विशेषज्ञ डा. सिद्धार्थ मेहरोत्रा ने पाठकों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया खानपान पौष्टिक और सुपाच्य हो और प्रतिदिन 30-30 मिनट सुबह-शाम टहलने की आदत बनाएं। सवाल : कुछ भी खाने के आधा घंटे बाद पेट गड़बड़ होने लगता है। क्या करें। - डाॅ. नीरू टंडन, जिगर कालोनी जवाब : सबसे पहले तो आप दूध पीना बंद कर दें। दही-मट्ठा ले सकते हैं। साथ ही व्रत के खानपान के आलावा आपको सामान्य खाने पर ध्यान देना है। घी-तेल वाले खाद्य पदार्थ कर सेवन न करें। साथ ही सेब चबा-चबाकर खाएं। इससे आपको आराम आ जाएगा।

सवाल : सुबह शौच के बाद भी पेट में भारीपन रहता है। - शिवराज सिंह, लदावली जवाब : आपको दूध का प्रयोग नहीं करना है। अगर चाय अधिक पीते हैं तो उसे बहुत कम कर दें। यानी सुबह और शाम को ही एक-एक चाय ले सकते हैं। साथ ही 30-30 मिनट सुबह और शाम में टहलने की आदत बनाएं। ऐसा करने से आपको आराम होगा।

सवाल : मेरे पेट में कब्ज रहता है। दो-तीन बार शौच जाना पड़ जाता है। - पीएल आनंद, दीनदयाल नगर जवाब : सुबह की धूप लें। फल और सलाद का इस्तेमाल अधिक करें। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करना है। कुछ दिन के लिए इसबगोल की भूसी रात को गुनगुने पानी के साथ लेने से आपका पेट ठीक रहेगा। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो चिकित्सक से परामर्श करें।

सवाल : पिछले छह माह से पेट में दिक्कत हो रही है। दो-तीन बार में ही फ्रैश हो पाता हूं। - अंकित शर्मा, खुशहालपुर जवाब : रात का खाना साढ़े सात आठ बजे तक समाप्त करें। सोने से पहले गुनगुने पानी से इसबगोल एक चम्मच लेने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। दही का इस्तेमाल आपको अधिक करना है। दूध का इस्तेमाल नहीं करना है।

सवाल : मुझे कब्ज की समस्या है। बहुत दिक्कत हो रही है। - सुनील दत्त, मूंढापांडे जवाब : आपको अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। कम से कम 30-30 मिनट पैदल टहलने की वजह से आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। चाय कम कर दें। सामान्य पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें। सवाल : मेरा बेटा तीन साल का हो गया है। पेट में दर्द बताता है। - हिमांशु शर्मा, हिमगिरी कालोनी जवाब : आपको अपने बेटे को फल और हरी सब्जियों के खानपान की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा उसे आउटडोर गेम्स में भी लगाएं। बाहर के खानपान से बचें और रात में हलका खाना ही खिलाएं। सवाल : देर रात खाना खाने के बाद मुझे डकार नहीं आती है। - मो. अब्बास, चौक बाजार कांठ जवाब : आपको रात का खाना साढ़े सात बजे तक खत्म करना है। दोपहर में खाना खुराक के हिसाब से खा सकते हैं। सुबह का नाश्ता भी ठीक से करें। इसके अलावा आप पैदल टहलने की आदत डालें। इससे आपको काफी आराम होगा।

सवाल : बदहजमी और पेट दर्द की समस्या रहती है। - हसीब अहमद, बरवाला मझरा रामपुर दोराहा जवाब : आपको अपने खानपान का समय बदलना पड़ेगा। सुबह का नाश्ता नौ बजे तक पूरा कर लें। खाने का समय भी निर्धारित करें। प्रयास करें कि लंच और डिनर समय से करें। भूख से कम खाएं। ऐसा करने से पेट की स्थिति में सुधार आप महसूस करेंगे।

सवाल : मुझे कब्ज की समस्या रहती है। पेट साफ नहीं होता है। - विचित्र पाल सिंह, मूंढापांडे जवाब : आपको अपने खानपान में फाइबर वाली चीजें शामिल करनी चाहिएं। जैसे सेब और अन्य रेशेदार फल, सब्जियों में भी बिलकुल ऐसा ही करना है। दांत से चबाने में दिक्कत है तो सेब का छिलका उतारकर खाएं। सवाल : मुझे सुबह में उल्टी महसूस होती है। - मो. दानिश, महमूदपुर माफी जवाब : रात का खाना जल्दी और हलका यानी सुपाच्य भोजन भूख से कम खाना है। इससे भारीपन और उल्टी जैसा महसूस होने की समस्या खत्म होगी। फल और सलाद की मात्रा खाने में बढ़ाएं। सवाल : दिनभर में तीन से चार बार फ्रैश होने जाना पड़ता है। - महेश कुमार, डिप्टी गंज जवाब : आपको सबसे पहले तो अपनी नींद पर ध्यान देना होगा। भरपूर नींद लें और अपने खाने से मीठा कम करें। चाय बंद करें और इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल गुनगुने पानी से करें। इससे आपको आराम आ जाएगा।