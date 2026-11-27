जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। हिंदू कालेज में प्रवेश प्रक्रिया में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त हो गया है। कालेज में बीबीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाली छात्रा की फीस जमा होने और प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी की थीं।

इसके बावजूद सीट लाक किन कारणों से नहीं हुई, इसको लेकर विवि प्रशासन ने प्राचार्य प्रो. सत्यव्रत रावत व छात्रा खुशी निषद की सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले राजू सैनी को नोटिस भेजा है। गुरुवार को छात्रा स्वजन के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय पहुंची और कुलपति प्रो.सचिन माहेश्वरी और कुलसचिव गिरीश द्विवेदी को अपनी समस्या बताई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रा को आश्वासन दिया कि साल खराब नहीं होंगा। अगर प्रवेश कालेज प्रशासन ने लिया है तो सीट लाक कराने का प्रयास करेंगे। आरोप है कि कालेज कर्मचारियों ने छात्रा से फीस लेकर दूसरी छात्रा की सीट लाक कर दी। जबकि संबंधित छात्रा को स्टूडेंट आइडी, प्रवेश फार्म और फीस भुगतान के गेटवे की रसीद भी दे दी गई थी।

वह कालेज में पढ़ाई के लिए जा रही थी। 25 नवंबर को परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया के दौरान छात्रा को पता चला कि उसका प्रवेश ही लाक नहीं हुआ है। इसके बाद उसने विश्वविद्यालय पहुंचकर अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी।

मामला सामने आने पर कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी ने संज्ञान लिया। उन्होंने रजिस्ट्रार को जांच के निर्देश दिए हैं कि जब छात्रा का प्रवेश हो चुका था और फीस भी जमा थी तो उसकी सीट लाक क्यों नहीं की गई।