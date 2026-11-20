जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को वर्ष 2026 के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आफ इंडिया (एनडीएलआइ) क्लब चुना गया है। विश्वविद्यालय ने 90 हजार विद्यार्थियों का डिजिटल लाइब्रेरी पर पंजीयन कराया है।

इस उपलब्धि के लिए आइआइटी खड़गपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्वविद्यालय को एनडीएलआइ क्लब उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 21 और 22 दिसंबर को होने वाले इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी सम्मेलन में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। देशभर के संस्थानों में पंजीयन के मामले में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। दूसरे स्थान पर बंगाल का ब्रेनवेयर संस्थान है, जहां 20,136 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का अमृता विद्यापीठम है, जिसने 17,303 विद्यार्थियों को डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा है। इस तरह गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान के संस्थान की तुलना में चार गुणा से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ है।

डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ाई और शोध को मिलेगी नई दिशा डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ने के बाद विद्यार्थियों को किताबें और अध्ययन सामग्री जुटाने के लिए केवल कालेज की लाइब्रेरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे मोबाइल, लैपटाप या कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी एनडीएलआइ पोर्टल का इस्तेमाल कर सकेंगे।