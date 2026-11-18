जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बाहर से चमकती इमारतें और तैयार दिखता परिसर देखकर लगता है कि गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय (जीजेयू) में अब पढ़ाई शुरू होने ही वाली है, लेकिन अंदर कदम रखते ही तस्वीर बदल जाती है। कक्षाओं में न बिजली का कनेक्शन है, न पूरा फर्नीचर और न ही सभी जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं।

कहीं बोर्ड नहीं लगे हैं तो कहीं निर्माण सामग्री और अधूरे काम पढ़ाई की तैयारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रयोगशालाओं और लाइब्रेरी की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि विद्यार्थियों को नियमित शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ा जा सके।

सवाल उठ रहा जब बिजली तक नहीं पहुंची तो दिसंबर में विश्वविद्यालय का परिसर हैंडओवर लेकर पढ़ाई कैसे शुरू होगी? बिजली की लाइन बिछाने में सबसे बड़ी अड़चन एनएचएआइ और रेलवे से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं मिलना है। प्रस्तावित बिजली लाइन को रिंग रोड और रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरना है। एनओसी मिलने के बाद ही लाइन बिछाने का काम आगे बढ़ सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने जेनरेटर से बिजली की व्यवस्था का विकल्प है। मगर, सीमित बजट में पूरे परिसर को जेनरेटर से चलाना व्यावहारिक नहीं है। इसका खर्च सामान्य बिजली आपूर्ति से कई गुणा अधिक आएगा। यानी भवन हैंडओवर होने के बाद भी बिजली का संकट पढ़ाई शुरू कराने में बाधा बन सकता है। प्रयोगशालाओं और लाइब्रेरी में जरूरी आंतरिक सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई हैं। छात्रावास भी पूरी तरह तैयार नहीं हैं।

अदरूनी काम अधूरे, जांच का भी पता नहीं निर्माण की मूल समय सीमा 23 फरवरी 2026 तय थी। इसके बाद कई बार समय बढ़ाया गया। अगस्त में भवन हैंडओवर करने की तैयारी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के निरीक्षण में अंदरूनी काम बाकी हैं।