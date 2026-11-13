हाथ को जकड़ता रहा विशालकाय अजगर, फिर भी नहीं हारी हिम्मत; मुरादाबाद की शाजिया का वीडियो VIRAL

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। हाथ में अजगर की मजबूत पकड़ और सामने फन की जगह कुंडली मारता उसका शरीर... आम आदमी होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन वन्यजीव रेस्क्यू एक्सपर्ट शाजिया परवीन ने हिम्मत नहीं हारी।

अजगर उनके हाथ को कसकर जकड़ता रहा और शाजिया उसे सुरक्षित पकड़ने में जुटी रहीं। करीब एक महीने पहले हुए इस रेस्क्यू का वीडियो बुधवार से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो देखकर लोग शाजिया के साहस की सराहना कर रहे हैं।

यह मामला कृषि उत्पादन मंडी समिति मझोला से लाकड़ी फाजलपुर बाइपास की तरफ जाने वाले मार्ग पर पेपटपुरा का है। यहां खाली प्लाटों में झाड़ियों के बीच अजगर दिखाई देने पर रेस्क्यू के लिए सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही वन्यजीव रेस्क्यू एक्सपर्ट शाजिया परवीन मौके पर पहुंचीं।

अजगर द्वारा जकड़ने पर भी शाजिया ने धैर्य बनाए रखा उन्होंने अजगर को पकड़ने का प्रयास शुरू किया तो उसने उनके हाथ को कसकर जकड़ लिया। इसके बावजूद शाजिया ने धैर्य बनाए रखा और सावधानी से अजगर को काबू कर लिया।

रेस्क्यू के बाद अजगर को डियर पार्क में छोड़ दिया गया। खास बात यह है कि अजगर किसी घनी आबादी में नहीं मिला था, बल्कि पेपटपुरा के खाली प्लाटों की झाड़ियों में देखा गया था। करीब एक महीने पुरानी इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से चर्चा में है।