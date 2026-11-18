जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नगर के कांवड़ पथ रोड पर चल रहे दंगल में मंगलवार को महिला पहलवानों का दमदार प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना रहा।

अखाड़े में हरियाणा के झज्जर की मुस्कान और उत्तर प्रदेश के मेरठ की आयुषी ने उतरकर अपने कुश्ती के दांव-पेच दिखाए।

उनके प्रदर्शन पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। महिला पहलवानों को अखाड़े में मुकाबला करते देख दर्शकों के साथ ही छात्राओं में भी खासा उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में छात्राएं दंगल देखने पहुंचीं और महिला पहलवानों के प्रदर्शन को सराहा।