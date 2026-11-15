परंपरा वही, अंदाज नया: छठ पूजा के लिए बाजार में छाई झालर और सितारों से सजी डिजाइनर टोकरियां

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। छठ महापर्व को लेकर शहर भर में पूर्वांचलवासियों में उत्साह है। महिलाएं खरीदारी और तैयारी में जुटी हैं। घाट से लेकर बाजार तक पूजा की परंपरा तो वही है, लेकिन इस बार पूजन सामग्री के साथ उसे सजाने का अंदाज भी बदल रहा है। बाजार में पारंपरिक बांस की टोकरी और सूप अब रंग-बिरंगी झालर, सितारे, गोटे और चमकदार कपड़ों से सजाकर बेचे जा रहे हैं।

महिलाएं पूजा के लिए सामग्री जुटाने के साथ ही अपनी पसंद के अनुसार सजी हुई टोकरी और सूपरी भी खरीद रही हैं। खासकर लाल रंग की झालर और गोटे से सजी टोकरियों की मांग अधिक है। बाजार में इस बार साधारण के साथ सजावटी टोकरियों की भी कई वैरायटी मौजूद हैं। विक्रेताओं ने ग्राहकों की पसंद को देखते हुए पीले रंग के सजावटी टोकरी के साथ रंगीन कपड़ों और झालरों से सजे विकल्प रखे हैं। छोटी टोकरी से लेकर बड़े टोकरों तक में सजावट के अलग-अलग नमूने देखने को मिल रहे हैं। इससे पारंपरिक पूजन सामग्री में भी नया आकर्षण जुड़ गया है। विक्रेता आदित्य के अनुसार, साधारण सूपरी 80, 100, 120 और 130 रुपये तक में उपलब्ध है।