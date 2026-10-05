30 मी. चौड़ा रास्ता और पुल बदलेगा शिवालिक की कनेक्टिविटी, 40 करोड़ रु होगा बजट

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। खुशहालपुर से 30 मीटर और मझोला आवासीय योजना से 60 मीटर चौड़े नए मार्ग और हर्बल पार्क के पास गागन नदी पर प्रस्तावित पुल शिवालिक टाउनशिप की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) की छह अक्टूबर को होने वाली बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखे जाएंगे।

खुशहालपुर रोड से डिडौरा-डिडौरी, शाहपुर होते हुए खदाना तक करीब तीन किलोमीटर लंबा मार्ग विकसित करने की तैयारी है। इसके बनने से घनी आबादी वाले इस क्षेत्र को बेहतर संपर्क मार्ग मिलेगा और शिवालिक टाउनशिप तक पहुंच आसान होगी। हर्बल पार्क के पास गागन नदी पर पुल प्रस्तावित 30 मीटर मार्ग को हर्बल पार्क से गागन नदी होते हुए रिंग रोड तक मझोला आवासीय योजना से रिंग रोड तक प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ा जाएगा। यह नेटवर्क मझोला आवासीय योजना क्षेत्र से शिवालिक होते हुए रिंग रोड तक कनेक्टिविटी देगा, नया मुरादाबाद भी हर्बल पार्क के पास प्रस्तावित पुल के जरिए इन दोनों रोड से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह खुशहालपुर रोड व मझोला आवासीय योजना से आने वाले वाहनों को भी भविष्य में बड़े मार्ग से सीधा संपर्क मिल सकेगा।

एमडीए बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जाएंगी। इसमें निर्माण लागत, तकनीकी डिजाइन और अन्य जरूरी प्रावधान तय होंगे। 40 करोड़ रुपये पुल के लिए सेतु निगम को देने को एमडीए रखेगा प्रस्ताव 40 करोड़ रुपये का पुल शासन से बजट न मिलने की स्थिति में एमडीए अपने संसाधनों से बनवाने की तैयारी में है। हर्बल पार्क के पास गागन नदी पर प्रस्तावित इस पुल का प्रस्ताव सेतु निगम पहले ही शासन को भेज चुका है। यदि शासन से धनराशि स्वीकृत नहीं होती है तो छह अक्टूबर की बोर्ड बैठक में एमडीए की ओर से 40 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। शासन से बजट मिल जाने पर प्राधिकरण यह राशि खर्च नहीं करेगा।