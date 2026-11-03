मुरादाबाद में बच्ची से दुष्कर्म: दोषी अनस को 20 साल की कैद, 14 माह में आया फैसला

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपित अनस को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले की सुनवाई पाक्सो एक्ट कोर्ट-तीन की विशेष न्यायाधीश भावना गुप्ता की अदालत में चली। इस मामले का फैसला करीब 14 माह में आ गया।

भोजपुर क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण ने 16 अगस्त 2025 को भोजपुर क्षेत्र के सरदार नगर निवासी अनस के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें ग्रामीण ने बताया कि 16 अगस्त 2026 की सुबह करीब 11 बजे उसकी छह वर्षीय बेटी अपनी नानी के घर से लौट रही थी। रास्ते में आरोपित अनस मिल गया और बच्ची को खींचकर अपने साथ अपने घर में ले गया। जहां आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

आरोपित खींचकर ले गया था अपने घर, फिर किया था दुष्कर्म आरोपित ने किसी से शिकायत करने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपित ने बच्ची को घर भेज दिया था। बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची तो उसके मां बाप ने पूछताछ की तब उसने आपबीती सुनाई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। करीब दो माह में विवेचना पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।