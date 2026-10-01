CCTV की निगरानी में खुले मां विंध्यवासिनी के दानपात्र, दो ही गोलक से निकले 20.37 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, विंध्याचल (मीरजापुर)। सीसी टीवी कैमरे की निगरानी में मां विंध्यवासिनी मंदिर में दानपात्रों से निकले धन की गिनती हुई। दो दानपात्र बुधवार को खोले गए। सुबह से शुरू हुई रुपयों की गिनती देर रात तक चली। दोनों दानपात्रों से कुल 20 लाख 37 हजार 265 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

आज भी शेष दानपात्रों के रुपयों की गिनती की जाएगी। श्रीविंध्य पंडा समाज के कार्यालय में दानपात्रों से निकली धनराशि की गिनती कराई गई। अमीन विजय शंकर दुबे ने बताया कि मां विंध्यवासिनी मंदिर के दो दानपात्रों को खोलकर नोटों की गिनती कराई गई।